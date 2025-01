Sport.quotidiano.net - Udinese-Roma: scontro di metà classifica con vista Europa, formazioni e orari tv

Udine 25 gennaio 2025 - Unodi centroche può fare però da trampolino per ambizioni ben più grandi. La situazione è però di difficile lettura per le condizioni specifiche della partita da giocarsi al Bluenergy Stadium di Udine. L'infatti fatica tra le mura amiche, dove non vince da fine ottobre (2-0 contro il Cagliari), ma dall'altra parte della barricata ospiterà unafin qui incapace di trovare una vittoria lontano dall'Olimpico, tanto in Serie A, come inLeague. La partita è unodiretto per la nona posizione, con i bianconeri a inseguire i giallorossi a un punto di distanza. L'occasione è però ghiotta per mettere pressione sulla zona, visto come siano 4-5 i punti che separano la coppia dall'ottavo posto del Milan. Il calcio d'inizio della gara è fissato per le ore 15 di domenica 26 gennaio 2025, all'andata si imposero i capitolini all'Olimpico con un netto 3-0.