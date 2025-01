Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, l’1-3 targato Montella e non solo: gli scontri più celebri

Archiviata la sconfitta per 1-0 con l’AZ, per laè già arrivato il momento di tornare in campo. Già, perché in una stagione come questa non c’è tempo per riposare e per fermarsi. I giallorossi spostano nuovamente il loro focus sul campionato, lì dove è cruciale continuare a mettere in cascina punti pesanti per avvicinarsi a quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione in Conference League. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista della sfida con l’, in programma oggi 26 gennaio alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico fra le sue mura.Claudio Ranieri sa che la sua squadra si troverà di fronte un avversario difficile da battere. I bianconeri sono sempre stati, infatti, una delle istituzioni del nostro campionato, una squadra costantemente nella massima categoria.