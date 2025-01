Ilnapolista.it - Tuttosport non ce la fa più: “Viene da chiedersi se Thiago Motta ha capito fino in fondo dove si trovi”

Il direttore diGuido Vaciago commenta la partita persa dalla Juventus dial Maradona, contro un Napoli che mette in campo l’essenza del “contismo”. Quello di Vaciago è un concentrato di delusione, rabbia, disillusione e mestizia.Leggi anche:: «È dal 2019 che la Juventus non vince a Napoli. Sesta sconfitta di fila, è un campo difficile»“Le responsabilità diiniziano a essere gravi”Scrive Vaciago:Una rosa in grado di giocare meglio della capolista Napoli per un tempo, rischiando poco e creando molto, così come di sparire completamente dal campo in una sorta di psicodramma collettivo di fronte all’eccellente reazione agonistica della squadra avversaria. Un distillato di contismo in purezza che crea nella tifoseria juventina non poche nostalgie e dubbi sulla capacità dinel gestire testa e cuore della sua squadra.