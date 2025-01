Ilrestodelcarlino.it - Turismo Emilia Romagna, assalto spagnolo. Boom di arrivi negli ultimi anni

Bologna, 26 gennaio 2025 – L’amore degli italiani per la Spagna è cosa nota. Che il sentimento fosse sempre più ricambiato invece lo è un po’ meno. Dati Istat della regionealla mano, sorprende quindi che i turisti spagnoli dal 2022 in poi abbiano continuato ad arrivare sempre più numerosi nel nostro territorio, tanto che nel periodo gennaio-novembre 2024 hanno superato le 355mila presenze, (intese come notti trascorse in albergo), portando così la Spagna al decimo posto della classifica dei primi quindici mercati turistici internazionalino-romagnoli, capitanati ancora saldamente dalla Germania. Finisce oggi a Madrid la 45esima edizione di Fitur 2025, la più grande manifestazione dedicata alin Spagna. Sono dodici gli stand turisticino-romagnoli, che presenteranno a viaggiatori e addetti ai lavori i prodotti cultura, enogastronomia, ciclo, motori, ebalneare, in uno stand coordinato da Apt Serviziin area Italia/Enit.