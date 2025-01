Ilgiorno.it - Tribunale sommerso dai fascicoli. Sono i ricorsi per l’immigrazione

Carenza di risorse, disagio giovanile, boom delle cause a tema immigrazione.molti i temi affrontati all’inagurazione dell’anno giudiziario dalla neopresidente della Corte Giovanna Di Rosa, che per i prossimi 12 mesi affila le armi predilette: il dialogo e l’alleanza con il territorio. Di Rosa parte dal solito problema delle carenze ("Nessuna riforma può funzionare in assenza di strumenti per attuarla: magistrati, amministrativi, mezzi materiali"), dell’inadeguatezza delle piante organiche, e delle scoperture tra i magistrati, -7,44% tra i giudicanti e-9.87% tra i requirenti. (Tra i giudici di pace la coperta è così corta chepresenti in 18 sui 69 previsti: -74%). Per tamponare è stato istituito l’Ufficio per il processo, ma i nuovi ingressistati inferiori alle aspettative, l’82.