Ilgiorno.it - Tre coltellate al figlio che ha aggredito la madre: la lite per i soldi degenera ma poi cerca di salvarlo

Taleggio (Bergamo), 26 gennaio 2025 – All’origine una richiesta di denaro negata, da qui l’aggressione allache poteva avere un epilogo ben più grave. L’uomo è stato denunciato. Occorre fare un passo indietro per avere ben chiaro il contesto. È venerdì sera, ora di cena. Siamo a Costa d’Olda, frazione di Taleggio, paese della Valle Brembana e Valle Taleggio. Sono da poco passate le 20,15, ora di cena che da queste parti è già anticipata.In un’abitazione sta succedendo qualcosa. Tra le mura domestiche è in corso una discussione che coinvolge un papà e suo, rispettivamente di 70 e 42 anni. I due, come hanno ricostruito i carabinieri della stazione di San Giovanni Bianco hanno un diverbio abbastanza acceso: a innescare l’alterco la richiesta dida parte del. Pare che il 42 enne in quel momento fosse in uno stato di alterazione e questo potrebbe aver amplificato il quadro famigliare già precario.