Tragedia durante la passeggiata in bici della domenica | 50enne accusa un malore e muore davanti ai compagni di pedalata La drammatica scena mentre il gruppo percorreva la via Appia L’uomo era residente in zona Cassino

Leggi su Dayitalianews.com

Ilfatale sulla viaL’episodio è avvenuto intorno alle 11:00 nei pressirotatoria che conduce alla caserma dei carabinieri di Formia.in un paese del Cassinate, stava pedalando insieme a undi amici quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, i sanitari dell’ARES 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Indagini in corsoSull’accaduto stanno ora indagando i carabinieria di Formia, che hanno avviato i primi accertamenti per chiarire le cause del. A loro spetta anche il doloroso compito di informare i familiarivittima, che lascia sgomenti amici e conoscenti per la tragica perdita.Il ciclismo e la passione sportivaLa vittima era un appassionato di ciclismo, una passione che condivideva con ildi amici presentila