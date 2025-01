Unlimitednews.it - Tra Italia e Arabia Saudita accordi da 10 miliardi di dollari

AL-ULA () (ITALPRESS) – Il valore totale deglifirmati traè ‘di circa 10di dollarì. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento ad Al-Ula alla Tavola rotonda di alto livello.‘Questi numeri danno l’idea del nostro impegno anche per il futurò, ha sottolineato Meloni, che tra i settori coinvolti negliha citato le infrastrutture, la difesa, il turismo e la difesa dei beni culturali.Ad Al-Ula duedi collaborazione in ambito culturale tra la Direzione generale Musei e il Parco Archeologico di Pompei, per il Ministero della Culturano, e la Royal Commission for AlUla (RCU), per l’. A siglarli sono stati l’Ambasciatoreno a Riad, Carlo Baldocci, a nome del Direttore generale Musei, Massimo Osanna, e il Direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.