Torino il trapianto di fegato che ha salvato una bimba di 8 anni La madre | Penso al piccolo di 5 mesi che non c’è più

«Sapere che questo dono ci è arrivato da un bimbo moltoci ha scosso profondamente: è stato un regalo bellissimo, inatteso, e ora sono tanto felice per la mia Matilde». A dirlo all’Ansa è la mamma della bambina di 8che è stata salvata all’ospedale “Molinette” dicon undeldi un bimbo deceduto a 5per una patologia congenita encefalica. «Il mio primo pensiero è andato a unache non può dire altrettanto e a un piccino che non c’è più», ha aggiunto. Laera nata con una malformazione gravissima, l’atresia delle vie biliari, e la prima operazione, svolta all’ospedale infantile Regina Margherita quando aveva due, aveva prodotto conseguenze sfavorevoli. «Come purtroppo accade in circa un terzo dei casi dopo questo tipo di intervento – spiegano dalla Città della Salute del capoluogo piemontese – il flusso della bile dalverso l’intestino non è ripreso ed ildella bambina è andato inesorabilmente incontro all’evoluzione in cirrosi epatica.