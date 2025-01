Juventusnews24.com - Todibo Juve (Sky), si entra nel vivo! Prima apertura da parte del West Ham: quel dettaglio può fare la differenza

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, pista più che apertala che porta al difensore delHam.dadegli inglesi: le ultimeIl calciomercatocontinua a monitorare più di un nome per rinforzare la propria difesa. Negli ultimi giorni è tornato in auge il profilo di Jean-Clair, già trattato la scorsa estatedel suo trasferimento in Premier.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbe stata unadadelHam, che non chiuderebbe ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. Unche potrebbela.Leggi suntusnews24.com