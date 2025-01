Calciomercato.it - Terzo colpo per la Juve: ecco Renato Veiga, le prossime mosse di Giuntoli | VIDEO CM.IT

Nuovo difensore per lantus: il giovane portoghese arriva dal Chelsea e andrà a rimpolpare il reparto arretrato di Thiago MottaLantus accoglie ilacquisto della finestra invernale del mercato.è sbarcato in serata all’aeroporto di Caselle proveniente da Londra e nelleore sarà ufficializzato dal club bianconero.– Calciomercato.itIl difensore portoghese classe 2003 arriva a titolo temporaneo (senza diritto di riscatto) fino a giugno dal Chelsea, per un’operazione complessiva di poco inferiore ai 5 milioni di euro tra prestito, ingaggio e commissioni. Domani mattina il giocatore si sottoporrà alle consuete visite mediche al J-Medical, prima di raggiungere la sede della Continassa per la firma sul contratto con la ‘Vecchia Signora’., poco coinvolto nella prima parte di stagione da Maresca al Chelsea, andrà a rimpolpare la retroguardia di Thiago Motta che potrà impiegarlo sia al centro della difesa che sulla corsia sinistra.