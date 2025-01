Tennis, Sinner vince ancora a Melbourne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.28 Storico bis di Jannikagli Australian Open. Il 23enne della Val Pusteria, n.1 del mondo,la finale di, battendo in tre set il 27enne tedesco Alex Zverev, n.2 Atp e del tabellone. Punteggio: 6-3 7-6 6-4, in 2 ore e 45 minuti.si ripete a un anno di distanza,ndo per la seconda volta di fila in Australia, e mettendo così nel suo palmarès il terzo Slam della carriera. Un match con poca storia, in cui Jannik non ha mai perso il servizio. Punto di svolta il tiebreak del secondo set.