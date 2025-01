Sport.quotidiano.net - Tau vuole stare allo Zenith. Oggi la sfida con i pratesi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il portiere Francesco Di Biagio, classe 2004, passa dal Tau Altopascio, dove era ritornato dall’Altamura, società pugliese di serie "C", al Sant’Angelo Lodigiano, in serie "D" girone "B". Per l’estremo si è cercata una sistemazione in "C", ma è spuntata la società lombarda. Piena fiducia, quindi, a Cabella. Con questa notizia di mercato si apre la giornata numero 21 per gli altopascesi che,, affrontano loPrato, squadra che, grazie all’impresa di Forlì, si è trascinata fuori dalla zona play-out: se fosse finito il campionato, loPrato sarebbe salvo senza disputare gli spareggi. La prossima avversaria del Tau, di nuovo in vetta, sia pure in coabitazione,alle 14.30,stadio altopascese, arriva da un blitz che ha fatto, ovviamente, piacere anche al team amaranto.