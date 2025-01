Quifinanza.it - Taglio dei tassi Bce, quanto costa il mutuo nel 2025: le stime

L’allentamento della politica monetaria rende i mutui più accessibili: si può così prevedere che ildeidella Banca centrale europea porterà a un abbassamento delle rate dei mutui, che darà un nuovo impulso al mercato immobiliare.Ma ildel costo del denaro della Bce si riverbera anche sul settore del prestito in generale, rendendo più conveniente per cittadini e imprese stipulare debiti. Questo, si prevede, andrà a stimolare i consumi e gli inventi.Già nel corso del 2024, il mercato dei mutui ha rialzato la testa in risposta ai quattro tagli deidi interesse decisi dalla Bce.Lesui mutuiI mutui variabili sono i più sensibili all’andamento della politica monetaria, dal momento che i loro importi sono diretta conseguenza delle scelte della Bce. Come evidenzia MutuiOnline, gli ultimi quattro tagli, avvenuti nel 2024, hanno portato a una riduzione di oltre 100 punti base passando da un Tan medio del 4,94% di inizio 2024 al 3,93% di fine anno.