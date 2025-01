Universalmovies.it - Superman | Sequenze inedite nel nuovo spot tv

Leggi su Universalmovies.it

DC Studios ha condiviso in rete oggi unbrevetv di, il film diretto da James Gunn.Nel breve– della durata di 30? – è possibile dare un’occhiata ad alcune(rispetto al teaser trailer già rilasciato), tra cui unsguardo a Lex Luthor (Nicholas Hoult), aldi David Corenswet, ma anche alla nascita di quella che sembra la celebre Fortezza della Solitudine.Brevefrom Director James Gunn. Only in theaters July 11 pic.twitter.com/0t4CTk2dRy—(@) January 26, 2025Note di Produzione“”, il primo film della DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo, a partire dalla prossima estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nelimmaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci unguidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.