Subito in confessionale Grande Fratello Shaila e Lorenzo choc | Follia li avete sentiti?!

Scoppia una nuova bufera al. Il clima di calma apparente è durato solo pochi giorni. Inevitabilmente, riemergono tensioni e antipatie tra i concorrenti. Appartati in gruppi più o meno grandi, i partecipanti stanno mettendo a punto le strategie per provare a eliminare i propri rivali dal gioco. E non mancano neanche colpi bassi. L’attenzione del pubblico in queste ore è concentrata su un dialogo avvenuto traGatta eSpolverato in camera da letto. Parole che hanno scatenato la furia dei fan.Ieri pomeriggio, la ballerina e il modello milanese stavano insieme a piegare i propri abitati sul letto, lontano dagli altri concorrenti. Dopo un po’ che la loro conversazione andava avanti, la ballerina ha cercato più volte di coprire il microfono. Forse aveva qualcosa da nascondere? Voleva che nessuno ascoltassse?A un certo punto però si sentito un commento sgradevole su Helena: “Ma tu vedrai.