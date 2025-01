Formiche.net - Strategia e crescita. Tutte le intese tra Italia e Arabia Saudita

Accanto bilaterale tra Giorgia Meloni e Mohammad Bin Salman ad Al Ula, che si è svolto all’interno del campo tendato del principe, si è svolta la tavola rotonda di alto livello italo-a cui hanno preso parte una serie di soggetti, istituzionali e privati, con l’obiettivo di cementare le relazioni fra i due Paesi. Siglateper 10 mld dollari.La tavola rotondaLa cantieristica mescola geopolitica e cyber sicurezza, ha spiegato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, a proposito degli accordi industriali siglati inche prevedono “una collaborazione di natura strategica, tecnologica, come per esempio con il ‘Kaust’, che è il centro di ricerca ed è a tutti gli effetti una facoltà di ingegneria e tecnologia” e poi c’è “anche un accordo di collaborazione industriale per allargare anche al civile l’interesse a condividere know-how nella costruzione di navi”.