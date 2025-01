Terzotemponapoli.com - Spinazzola: “Fame e unità, pensiamo solo a noi”

La reazione di una grande squadraLeonardo, al termine della sfida tra Napoli e Juventus, ha commentato l’importante vittoria ai microfoni di Radio CRC. Il terzino ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato carattere e qualità: “È stata una reazione da grande squadra, che non abbassa mai l’intensità e la voglia di riprendere la partita.una grande squadra può vincere contro questa Juventus, che non aveva mai perso”.: L’analisi del primo tempoSecondo, il Napoli ha controllato bene il gioco anche nei momenti più complicati: “Non penso che nel primo tempo la Juventus abbia creato tante occasioni. L’azione di Yildiz è nata da una nostra palla persa, eravamo aperti. Dopo, Alex Meret non ha fatto una parata e ci siamo difesi benissimo”.Le contromisure tatticheDurante l’intervallo, il Napoli ha trovato gli aggiustamenti necessari per imporre il proprio gioco.