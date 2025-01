Bergamonews.it - Spaccata da Tiziana Fausti, ritrovata l’auto-ariete usata per il colpo

Bergamo. È statacomedai banditi per lada “”, la boutique del lusso all’1,15 della notte tra mercoledì e giovedì 23 gennaio in centro a Bergamo. La Toyota Yaris – rubata la notte precedente a Bresso, nel Milanese – era in via del Cornasello, in una zona isolata e non coperta dalle telecamere. È stata sequestrata dalla Squadra mobile e affidata ai colleghi della Polizia scientifica, alla ricerca di tracce. Per ricostruire il piano di fuga la polizia sta visionando i filmati attraverso la videosorveglianza comunale.Almeno tre i ladri in azione, ben organizzati nel pianificare unda decine di migliaia di euro. Un furto su commissione, ne è convinta anche la titolare stessa della boutique,. Questa volta la banda si è concentrata su capi d’abbigliamento e borse di marca Dior.