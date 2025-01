Oasport.it - Slittino, podio per Italia 1 nella staffetta mista di doppio, nella staffetta singola dominio teutonico

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la tappa di Oberhof (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budellola domenica ha visto le prove dedicate alle prove multiple.prova didiil successo va a Germania 1 (Wendl/Arlt e Degenhardt/Rosenthal) con il tempo di 1:36.365 rifilando 182 millesimi all’Austria (Steu/Kindl e Egle/Kipp) che chiude al secondo posto. Completa il1 (Nagler/Malleier e Voetter/Oberhofer) con un distacco di 340.Quarta posizione per Germania 2 (Orlamuender/Gubitz e Eitberger/Matschina) a 574 millesimi, quinta per Stati Uniti 2 (Mueller/Haugsjaa e Forgan/Kirkby) a 580 mentre è sesta Lettonia 2 (Bots/Plume e Robezniece/Bogdanova) a 749. Chiude al settimo posto2 (Rieder/Kainzwaldner e Falkensteiner/Huber) a 986 millesimi quindi ottavo per Stati Uniti 1 (Di Gregorio/Hollander e Chan/Gordon) a 1.