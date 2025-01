Oasport.it - Sinner: il Grande Slam è un obiettivo. E la giustizia faccia il suo corso senza politica e corruzione

Leggi su Oasport.it

Adesso non bisogna più porsi alcun limite. Quando Jannikvinse gli Australian Open nel 2024, lanciarsi in improbabili voli pindarici appariva completamente prematuro e fuori luogo. Oggi è tutto diverso. Nel frattempo il fenomeno italiano è diventato n.1 e, da allora, ha vinto la bellezza di 47 partite su 50, eguagliando il record di due miti come Björn Borg e Jimmy Connors. Inoltre ha già aggiunto alla sua bacheca anche gli US Open e le ATP Finals. Dopo il bis a Melbourne, arrivato dopo una disarmante dimostrazione di superiorità, non ci si può più nascondere: ilnon è più soltanto un sogno, ma unda provare a raggiungere.Va detto che il classe 2001 non ci andò così lontano nemmeno nella passata stagione. Oltre ai due titoli in Australia e negli Stati Uniti, si fermò in semifinale al Roland Garros, dove era al rientro dal problema all’anca che lo aveva costretto a fermarsi per tutto il mese di maggio, ed ai quarti di finale a Wimbledon, anche in quel caso debilitato da problemi di natura fisica.