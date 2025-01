.com - Sinner, il caso doping non rovina la festa: “Non sono colpevole e vinco”

(Adnkronos) – “Se sapessi di essere, non giocherei così. E basta”. Dopo la vittoria nella finale degli Australian Open 2025, Jannikin conferenza stampa risponde alle domande sulche lo coinvolge. Il numero 1 del mondo ha trionfato in finale in 3 set contro il tedesco Alex Zverev. Dalla Germania, il quotidiano Bild continua a far riferimento al ‘Clostebol’ nei resoconti del match., positivo ad uno steroide assunto per una contaminazione, attende il verdetto del Tas (Tribunale arbitrale dello sport) dopo il ricorso della Wada contro l’assoluzione decisa da un tribunale indipendente. “Quello che è successo, è successo”, dice. “Come dico sempre, continuo a giocare così perché ho le idee chiare su quello che è successo. Se sapessi di essere, non giocherei così, e basta.