Si sente male mentre gioca in palestra: il dramma di Nicolò a soli 9 anni, straziante

Tragedia a Chivasso, in provincia di Torino, dove un bambino di appena 9è deceduto dopo essersi sentitodurante un allenamento di minibasket. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio:Cazzamaniva insieme ai suoi compagni, ha iniziato a sentirsi nauseato e ha avuto dei conati di vomito, fino a crollare a terra.La mamma di un altro ragazzo, un medico, è intervenuta subito, seguita dall’allenatore e dai dirigenti presenti inè stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso e successivamente trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove è giunto in condizioni critiche. Gli esami hanno rivelato un’emorragia cerebrale. Nonostante i tentativi di intervento chirurgico, le condizioni erano già molto gravi e sabato mattina è stato dichiarato il decesso.