Ilrestodelcarlino.it - Si innamora di una donna. Le ‘presta’ 23mila euro. Poi la denuncia: assolta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si era infatuato delladelle pulizie. Credeva che fosse un amore corrisposto fino al punto da prestarle la bellezza di quasie di pensare che potessero sposarsi. Dopo mesi si è accorto che lei lo stesse ‘ingannando’ sentimentalmente e l’ha portata a processo. Condannata in primo e secondo grado a sei mesi più milledi multa, con l’accusa di indebito utilizzo di carte di credito, la Cassazione ha però rimandato la questione in Appello dove alla fine laè stataperché il fatto non sussiste. Motivo? Non si trattava di una sottrazione di denaro perché quei soldi, secondo i giudici, le sarebbero stati elargiti volontariamente. I fatti risalgono al 2022. Lui, 55 anni, reggiano. Lei, avvenente 38enne di origine marocchina, assunta come colf dall’uomo. Lui si, mentre lei glielo avrebbe fatto credere.