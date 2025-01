Oasport.it - Short track, Pietro Sighel e Confortola vincono il titolo allround ai Campionati Italiani di Bormio

Una settimana dopo iEuropei di Dresda, tra sabato 25 e domenica 26 gennaio si sono disputati sul ghiaccio diAssoluti di2025. Presenti all’evento ben 120 atleti complessivi tra cui tutti i big del movimento azzurro ad eccezione di Arianna Fontana, volata oltreoceano per preparare la tappa di Coppa del Mondo di speed skating in programma a Milwaukee dal 31 gennaio al 2 febbraio., il protagonista più atteso della manifestazione, non ha deluso le aspettative della vigilia aggiudicandosi ilnazionaledavanti a Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Mattia Antonioli.si è imposto nei 500 e nei 1000 metri (arrivando secondo nei 1500 e nella super finale), Spechenhauser ha trionfato nei 1500 e Nadalini ha primeggiato nella super finale (sulla distanza dei 1500 metri).