Anteprima24.it - SERIE C/ Foggia-Benevento, la diretta testuale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano allo “Zaccheria” nella 24esima giornata di campionato. Tanti assenti tra i giallorossi con mister Auteri che deve fare i conti con le defezioni di Pinato, Simonetti e Viscardi, tutti e tre out per squalifica. Non c’è anche Talia alle prese con un problema alla schiena così come Meccariello, rimasto nel Sannio per un fastidio al ginocchio. Le scelte ufficiali di Auteri e Zauri. Formazioni ufficiali (ore 15)(4-3-3): Perina; Silvestro, Salines, Camigliano, Zunno; Tascone, Da Riva, Vezzoni; Orlando, Emmausso, Murano. A disp.: De Lucia, De Simone, Marzupio, Dutu, Danzi, Felicioli, Santaniello, Brugognone, Ascione, Sarr. All.: Luciano Zauri(3-4-3): Nunziante; Berra, Capellini, Tosca; Veltri, Viviani, Prisco, Ferrara; Manconi, Perlingieri, Lanini.