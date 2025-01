Sei Nazioni 2025 | storia calendario e dove vedere le partite del più importante torneo di rugby europeo

Leggi su Open.online

Italia, Francia, Inghilterra, Irlanda, Galles, Scozia: il meglio dela 15in un mese e mezzo di sfide. Da venerdì 31 gennaio a sabato 15 marzoandrà in scena il Sei, storicodella palla ovale. Tra chi, come Irlanda e Francia, ha gli occhi puntati sulla vittoria finale e chi, Galles e Italia su tutti, deve ritrovarsi o cerca conferme. Un girone unico, con soledi andata. Quindici match per incoronare la migliore squadra del Vecchio Continente, anche se – nel mondo della palla ovale – bisogna poi sempre fare i conti con l’emisfero australe. La 131esima edizione delarriva in Italia anche con una piacevole sorpresa: tutte ledegli azzurri saranno trasmesse in chiaro.Cos’è ildel SeiIl Seiè uno dei tornei sportivi più antichi al mondo.