Ilgiorno.it - Scuola e bottega. La provincia-modello. Anche gli studenti timbrano il cartellino

Dai banchi diall’impiego con la “filiera 4+2“. Fino al 10 febbraio circa duemila ragazzi monzesi di terza media sono chiamati a scegliere lasuperiore. Ladi Monza e Brianza offre 11 percorsi della cosidetta “filiera 4+2“, cioè 4 anni disuperiore a cui si aggiungono due anni di ITS (Istituto tecnico superiore, metà in aula e metà al lavoro) che permettono di entrare in azienda già da, farsi conoscere e magari, al termine, ricevere un conratto. Corrispondono al 15% dell’intera offerta presente in Lombardia. Latargata Mb si colloca così tra le prime in Italia, per rapporto tra offerta formativa e popolazione scolastica. In ambitole, il 22% degli istituti secondari di secondo grado ha attivato almeno un percorso di filiera, distribuito in 8 Comuni: nella Brianza delle Groane (Meda e Cesano Maderno) si trovano IPC Milani di Meda (Servizi Commerciali), IIS Versari (Amministrazione, Finanza e Marketing).