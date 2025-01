Sciopero treni la protesta continua anche oggi | stop nazionale fino alle 21

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –nella giornata di, domenica 26 gennaio, lodei. La, proclamata a livelloper 24 ore da alcune sigle sindacali autonome del personale del Gruppo Fs, durerà21.00. Gli effetti in termini di cancellazioni e ritardi, avverte tuttaviatalia, potranno protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale insieme al rischio di conseguenti cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali. Garantiti comunque datalia nella giornata di, come in tutte le giornate festive o quando locade di domenica, alcuni. L’elenco è consultabile a questo link.talia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio.