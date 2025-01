Lapresse.it - Sci, Vinatzer 2° in rimonta nello slalom di Kitzbühel: vince Noel

Impresa sfiorata dall’azzurro Alexdi, che sulla pista Ganslern completa la tappa tirolese di Coppa del Mondo. Undicesimo dopo la prima manche l’altoatesino è protagonista di unastraordinaria e chiude secondo a soltanto +0.09 centesimi dal vincitore, il francese Clementche chiude con il tempo totale di 1’41?49. Terzo gradino del podio per il brasiliano Lucas Pinheiro Bråthen, a +0.19 centesimi. Un podio che all’Italia mancava da tre anniL’Italia mancava da tre anni dal podio di Coppa del Mondo di, dal podio colto da Razzoli nel gennaio 2022 a Wengen: dopo tre anniriporta loazzurro sotto i riflettori (senza dimenticare, come detto, la medaglia iridata) per rilanciare l’umore del team e soprattutto il suo, dopo diverse gare in cui non era riuscito ad esprimersi al meglio.