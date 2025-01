361magazine.com - Sanremo 2025, nuovo annuncio di Carlo Conti: i duetti nella serata cover

del conduttore e direttore artistico,: quali sono i probabili, alle ore 13:30 il conduttore e direttore artistico del Festival,, al TG1 farà un. Si tratterà deidelleche andrà in onda venerdì, 14 febbraio?Leggi anche Le Iene, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 26 gennaioEcco cosa è emerso dall’indiscrezioneStando a quanto riporta il Corriere della Sera, ecco quali sono i probabili. Si parte subito da Achille Lauro che potrebbe duettare con Elodie in un Tributo a Roma (Rino Gaetano), Giorgia con Annalisa «Skyfall» (Adele), Tony Effe con Noemi «Tutto il resto è noia» (Franco Califano), Bresh con Cristiano De André «Crêuza de mä» (Fabrizio De André), Brunori Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia «L’anno che verrà» (Lucio Dalla), Clara con Il Volo in «The sound of silence» (Simon and Garfunkel) e poi ancora ComaCose con Johnson Righeira «L’estate sta finendo» (Righeira), Emis Killa con Lazza «100 messaggi» (Lazza), Fedez con Marco Masini «Bella stronza» (Marco Masini), Francesca Michielin con Rkomi «La nuova stella di Broadway» (Cesare Cremonini), Francesco Gabbani con Tricarico in «Io sono Francesco» (Tricarico).