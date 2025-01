Superguidatv.it - Sanremo 2025- Elodie, salto di qualità dopo Amici: “Il pezzo racconta la mia parte drammatica, ho messo mano alla produzione…”

Leggi su Superguidatv.it

Tra i Big in corsa per il titolo di canzone italiana al Festival diannuncia la sua svolta in musicagara musicale condotta da Carlo Conti, con un brano che vanta la sua produzione.L’exsegna ildi, asi prepara per il ritorno sul palco del Festival di, consapevole della sua maturità personale e artisticail successo seguito al suo debutto addi Maria De Filippi. Alle presentazioni di “Dimenticarsi alle 7”, brano che la vede ammessa in gara75 edizione del Festival della canzone italiana, l’exanticipa intanto la sua svolta personale e artistica: “E’ un brano che sento molto mio,anche della mia, anche eccessivamente, hoper la prima voltaproduzione, ci hola mia creatività e i miei gusti a livello musicale”.