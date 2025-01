Quotidiano.net - Saman Abbas: il documentario di Veronesi e Bedini sulla tragica storia del matrimonio combinato

È l'1 maggio 2021 quando a Novellara (RE), nel mezzo delle campagne emiliane, scompare una diciottenne:, origini pakistane e grandi occhi scuri. Si parla di allontanamento volontario, ma gli inquirenti non ci credono. E infatti, sei mesi dopo, il 27 novembre, da una fossa non lontana dalla casa dove viveva con i genitori, viene recuperato un corpo: è il suo.è stata brutalmente uccisa dalla sua stessa famiglia per essersi opposta a uncon un cugino in Pakistan. A ricostruire la, ma anche la coraggiosa lotta per l'identità e la libertà delle giovani pakistane, èdi Gabrielee Luca, già premiato come Miglior progetto e vincitore del Premio Bio2B, oltre al migliora Visioni Incontra 2023, in prima visione martedì 28 gennaio alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now.