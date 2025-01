Pronosticipremium.com - Roma, rigori letali per gli avversari: la statistica che riporta al 2006

Dopo il K.O. in Europa League, laè tornata a sorridere. La squadra giallorossa ha infatti portato a casa la vittoria per 2-1 contro l’Udinese, sfatando il tabù in trasferta endo un attimo di pace a Ta, in attesa della sfida decisiva contro l’Eintracht Francoforte di giovedì. Due gol arrivati su rigore per la squadra di Claudio Ranieri, che fa ormai del tiro dal dischetto l’arma in più per la sua squadra. La, infatti, con le reti di Pellegrini e Dovbyk ha dimostrato ancora una volta di esseredagli undici metri. In questa stagione, infatti, sono ben 6 iassegnati alla squadra giallorossa che è riuscita a realizzarli tutti, senza mai sprecare l’occasione di spiazzare il portiereo. In questo, il Capitano ed il gigante ucraino risultano essere infallibili.