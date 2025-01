Quotidiano.net - Roberto Barbolini. Fra Occam e Beckham la gioia del racconto

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 19 gennaio 2025 – Tra il rasoio di– il celebre principio filosofico del pensatore medievale Guglielmo d’che ci invita a scegliere le spiegazioni o i modelli più semplici per qualsiasi fenomeno che possiamo osservare – e quello di– personaggio altrettanto celebre, ma stavolta del calcio, che prima del big match tra Manchester United e Chelsea fu costretto a far fuori la sua cresta per obbedire a un ordine perentorio di sir Alex Ferguson – c’è la raccolta di racconti di, che con i suoi personaggi felliniani e la sua elegantissima prosa ci conduce alla scoperta di un’umanità in preda agli equivoci e che sa ridere di se stessa. Ma in modo tutt’altro che plautino: Il rasoio di(La nave di Teseo) è uno di quei libri che non invitano a sganasciarsi dalle risate ma a sorridere contemplando l’infinita galleria di paradossi e situazioni rocambolesche di cui è fatta l’esistenza umana e nelle quali, di conseguenza, non è difficile riconoscersi.