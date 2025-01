Secoloditalia.it - Rivoluzione in vista per gli statali: settimana “corta” di 4 giorni. Ma i sindacati dicono no anche a questo…

La Pa volta pagina alla ricerca di nuove modalità di lavoro, più flessibili, che possano soddisfare maggiormente le esigenze dei lavoratori e allo stesso tempo far risparmiare tempo e denaro alle amministrazioni, prova ne è ladi 4che viene introdotta in via sperimentale nel rinnovo contrattuale delle Funzioni centrali 2022-2024. Una novità che potrebbe segnare unanegli uffici pubblici, ovvero per i lavoratori di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici, una platea di circa 190mila dipendenti pubblici. Ma il tema sarà sotto osservazione, quando entrerà in vigore.Nelle novità, si prevede la possibilità di articolare l’orario di lavoro su quattro, mantenendo le 36 oreli. Il presidente dell’Aran Antonio Naddeo ne ha parlato in questi, evidenziando come il cambiamento debba passare attraverso l’implementazione di orari flessibili.