Secoloditalia.it - Ristorante Berton – Milano

Leggi su Secoloditalia.it

Via Mike Bongiorno, 13 – 20124Tel. 02/67075801Sito Internet: www..comTipologia: ricercataPrezzi: menù degustazione: 180€; 2 portate a scelta dal menù 115€, 3 portate 160€Chiusura: Domenica e Lunedì; Mar a pranzoOFFERTAHa festeggiato i primi 10 anni di attività ilomonimo di Andrea, il quale ha contribuito anche allo sviluppo del quartiere Porta Nuova, che in questi ultimi anni ha visto fiorire numerose attività gourmet. La carta propone tre percorsi degustazione – Non solo Brodo e Porta Nuova a 180€ (con un rincaro di 20/25€ rispetto allo scorso anno) e il nuovo Signature 10 anni a 165€ -, oltre alla possibilità di scegliere 2 o 3 portate da tutti i menù, rispettivamente a 115 e 160€ (anche qui con un aumento di 15€ cadauno), dolci esclusi.