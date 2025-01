Sport.quotidiano.net - Rinascita, occhio alle trappole: "Non sottovalutiamo Piacenza"

di. RivieraBanca si trova di fronte alla più classica delle partite da non sbagliare, visto il testacoda in classifica e i 28 punti di distanza tra le due squadre maturati in 22 giornate. Rbr deve essere se stessa e mettere all’angolo l’Assigeco, stringendola nella morsa di una difesa che nelle ultime settimane è apparsa piuttosto solida e con pochi saliscendi. Le preoccupazioni arrivano dall’infermeria, che ha visto entrare e uscire soprattutto giocatori appartenenti al reparto esterni. Per Robinson giorni di febbre senzanamenti, per Grande una botta al gine, allo stesso modo, impossibilità di stare coi compagni in palestra. I due, però, dovrebbero recuperare in extremis ed essere regolarmente sul parquet del Flaminio. Questione differente quella di Tomassini, che ancora soffre per la spalla infiammata.