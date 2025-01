Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 gennaio 2025, su Rai 3

, in onda26su Rai 3Questa sera, domenica 26, va in onda in prima serata la nuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 26su Rai 3.I servizi e le inchieste diAlla vigilia dello scorso Natale, Daniela Santanchè aveva annunciato la vendita di Visibilia a una misteriosa società anonima svizzera, la Wip Finance. Con l’inchiesta “Il santo patron”, di Giorgio Mottola con la collaborazione di Greta Orsi, “” ha scoperto chi si nasconderebbe dietro la Wip Finance, e la sua identità getta pesanti ombre sull’intera operazione.