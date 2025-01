Renzo Piano tra i ‘Paperoni’ del Parlamento l’archistar dichiara 24 milioni

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Con poco più di 2,4di euro di imponibile il senatore a vitasi conferma tra idel, almeno stando allezioni dei redditi 2024 fino ad ora arrivate agli uffici di Camera e Senato. Il Cud delera uno di quelli ancora non consegnati e mancano all’appello altri ‘milionari del Palazzo’ come il deputato-imprenditore della Lega, Antonio Angelucci. Carte alla mano,risulta più ‘povero’ di circa 500 mila euro rispetto all’anno scorso (quando aveva denunciato al fisco 2e 901mila euro di cui 2,5 guadagnati in Francia e quasi 400 mila in Italia). Scorrendo la ‘zione per la pubblicità della situazione patrimoniale’ di, consegnata il 20 dicembre scorso, si scopre che per il periodo di imposta 2023 l’architetto genovese (autore di progetti iconici come quello del Centre Pompidou di Parigi) ha percepito in Francia 2039 mila 659 euro mentre in Italia hato 365mila 700 euro: in totale si tratta di uno ‘stipendio’ di 2405 mila 359 euro.