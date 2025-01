Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve: il difensore è atterrato a Torino. Inizia la sua nuova avventura in bianconero – VIDEO

di RedazionentusNews24: ilportoghese èla suainin prestito dal Chelsea –(Andrea Bargione inviato a Caselle) – Ecco il quarto colpo del calciomercato di gennaio della. All’aeroporto di Caselle èportoghese classe 2003 prelevato in prestito dal Chelsea: va così ad aggiungersi alla lista dei nuovi arrivati assieme a Alberto Costa e Randal Kolo Muani.a Caselle ??l’alla #ntus delportoghese, che arriva in prestito secco dal #Chelsea ?Domani visite mediche e firma per il terzo colpo di gennaio dei bianconeri ???? #? @AndreaBargione pic.twitter.com/MrvdjklqIq—ntusNews24.com (@junews24com) January 26, 2025Ecco le immagini raccolte dantusnews24.