Renato Veiga arriva a Torino per firmare per la Juventus

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 22:20:00 Il web è in trepidazione:L’Internazionale portogheseto aa, dall’inglese Chelsea, Firma dallaFino alla fine della stagione.ta nel pomeriggio nella capitale del Piemonte (nord), come ha riferito il club sui suoi social network e Sarà questo lunedì quando vengono presentati i test medici pertinenti A, quindi, Certifica il tuo incarico.L’operazione tra i club, secondo l’Italia, chiusa con a incarico Fino alla fine della stagione, Nessuna opzione di acquisto, per una cifra vicina a 5 milioni di euro.Pira, 21 anni e cresciuto nello sport in Portogallo, Ha militato ad Ausburgo e Basilea prima di raggiungere un Chelsea in cui è stato il protagonista in Conference e FA Cup, con pochi minuti in Premier League.Sarà il terzo rinforzo invernale della “Juve” dopo anche la difesa di Luso Alberto Costa e Randal Kolo Muani.