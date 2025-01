Ilrestodelcarlino.it - Reati, i numeri dell’indignazione: "Morti sul lavoro: è una strage. Boom delle violenze sessuali"

"Una". È così che la procura generale definisce l’aumentosul. Nella nostra regione, tra il 1 luglio 2023 e il 30 giugno 2024, i decessi sulsono stati 42, cioè il 62% in più rispetto ai 26 registrati tra lo stesso periodo dell’anno precedente, con 38 procedimenti per omicidio colposo per infortunio sul(contro i 26 del 2022-2023). Non hanno usato mezzi termini, ieri, all’inaugurazione dell’anno giudiziario nella sala Virgo Fidelis di Palazzo Manara, il procuratore generale Paolo Fortuna e l’avvocato generale Ciro Cascone: "Un tema che continua a destare allarme e provocare indignazione. La domanda che ci poniamo e che poniamo è se sia accettabile che 42 persone siano uscite una mattina per andare ale non siano più tornate a casa. Si poteva evitare? Chi doveva farlo?" Non è l’unico punto a suscitare indignazione.