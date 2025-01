Sport.quotidiano.net - Promozione. Montelupo a valanga. In trasferta cala il poker

GINESTRA 04 GINESTRA: Parrini, Chiani, Parrino, Casella, Cultrona, Melaccio, Geri G., Checcucci, Poggianti, Bagni, Mannini. A disp.: Hila, Ianas, Lombardi, Vettori, Geri S:, Rizzo T., Potogu, Beconcini. All.: Rizzo M.: Lensi, Marrazzo (90’ Pasqualetti), Pucci, Bartolozzi, Corsinovi, Alicontri (70’ Cerrin), Ulivieri, Caparrini (76’ Marchi), Masoni (90’ Doda), Ndaw (84’ Peragnoli), Cintelli. A disp.: Consani, Ferrmaca, Cerrini. All.: Lucchesi. Arbitro: Monti di Firenze (assistenti Rontani di Firenze e La Macchia di Pontedera). Reti: 20’ e 38’ Ndaw, 30’ Alicontri, 85’ Masoni. GINESTRA FIORENTINA – Ililsul campo della Ginestra e si porta a quota 32 punti scavalcando momentaneamente al quarto posto il Saline, che oggi pomeriggio riceverà l’Atletico Maremma secondo in classifica.