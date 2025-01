Ilfattoquotidiano.it - Polemica tra Anpi e comunità ebraica milanese, l’ex presidente Cenati: “Ci sono attacchi quotidiani a Israele, capisco l’irritazione”

“Ioda parte della, perché purtroppo l’Milano e nazionale, chemolto legate, non pospensare di tenere quei rapporti saldi che c’erano fino a qualche anno fa se ogni giorno cidegli, non tanto al governo Netanyahu, ma allo Stato d’”. Lo ha dettodell’Milano Roberto, a margine di un incontro presso la Sinagoga centrale, commentando la scelta delladi disertare alcuni appuntamenti del Giorno della Memoria, in, appunto, con l’Associazione nazionale partigiani italiani. “Forse l’nazionale dovrebbe fare una profonda riflessione, non sentirsi offesa, ma riflettere sul perché ciqueste reazioni da parte dellae da altre”, ha concluso.