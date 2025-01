361magazine.com - Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: la festa per Michelle Hunziker, il pettegolezzo su Stefano De Martino, Antonella Elia fuori da Citofonare Rai2

di, chi sono i? Questi giorni sono stati in voga dei pettegolezzi suDe, e ancora: al centrocon party per il suo compleanno edaTanti pettegolezzi questadal mondotv e dello spettacolo. Iche si conclude oggi sonoDe, Michele. Vediamo le news in breve che riguardano questi vip.Desta raggiungendo un ottimo successo con il programma “Affari tuoi” e ripartirà su Raidue con “stasera tutto è possibile” ma per il conduttore Rai è circolata una voce sul suo essere perfettino. Infatti a questo proposito ille Oggi ha scritto: “atteggiamento perfezionista”. “Le maestranze del programma”, ha scritto Dandolo, “borbottano sottovoce, lamentele per un suo atteggiamento un filino troppo pretenzioso frutto, a loro dire, di un eccesso di perfezionismo”.