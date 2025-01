.com - Pallanuoto / Jesina, primo successo stagionale: 6-11 a Tivoli

Buona prima della formazione di Iaricci. Sabato prossimo debutto casalingo al Palablu di Moie contro FermoJESI, 26 gennaio 2025 –per laconquistato a: 6-11.In casa della matricola del campionato laconquista tre punti importanti per il morale e la classifica.Neltempo, nonostante la mole di gioco espressa, la squadra leoncella non è riuscita a prendere il largo. La svolta arriva nel secondo tempo, dove i granata, con un parziale di 1-4 ipotecano la gara.Nel terzo tempo si ha il maggior distacco tra le due compagini, con il punteggio di 3-9 che la dice lunga sull’intensità difensiva espressa dall’intera squadra e dal portiere Pecci.L’ultimo quarto è sostanzialmente di gestione, con ilche si porta a -3 (6-9), senza però impensierire Paolucci e compagni che trovano le reti nel finale per fissare il risultato sul 6-11.