Oasport.it - Pagelle slalom Kitzbuehel 2025: Noel vince e ringrazia, Vinatzer rinasce, Braathen sfiora l’impresa, Haugan che errore!

Domenica 26 gennaioCLEMENT9:e quindi complimenti a lui. La quarta dell’anno. In questo caso, però, gliela consegnano anche gli avversari. Chi lo precede esce di scena o sbaglia e il francese centra un successo di grande importanza, che gli dà anche il pettorale rosso.ALEX9: dopo tante difficoltà e gare deludenti, oggi cancella tutto e fa vedere il vero Alex. Lo si capisce già nella prima manche che affronta in spinta e con la voglia di fare bene. Nella seconda è semplicemente sensazionale e passa dalla undicesima alla seconda posizione. Manca il successo per soli 9 centesimi. Davvero un soffio. L’importante però è ripartire da qui verso Saalbach.LUCAS PINHEIRO8: podio pesante per il brasiliano-norvegese che ha la chance addirittura per portare la Nazione verde-oro al primo storico successo.