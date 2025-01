Lanazione.it - Ottant’anni dall’orrore. Maratone di spettacoli letture, video e libri . La mappa degli eventi

Leggi su Lanazione.it

Era il 27 gennaio 1945 quando l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento nazista di Auschwitz. Sono passati 80 anni e mai come oggi è importante ricordare perché ciò che è accaduto non succeda mai più. Ricollegandosi a quella data, il 27 gennaio di ogni anno a partire dal 2000 in Italia e dal 2005 a livello mondiale, si celebra il ‘Giorno della Memoria’, per non dimenticare cosa sia stata la Shoah e i milioni di vittime che produsse. Tanti appuntamenti sono in programma ad Arezzo così come in tutta la provincia. Primo Levi fra scienza e letteratura è l’incontro promosso dalla sezione Anpi di Arezzo e Arci Arezzo oggi alle 17.30 al Cas Villa Severi. Al centro dell’incontro la presentazione del libro di Marianna Zarrillo Il chimico è lo scrittore. Incontro fra scienza e letteratura nel ‘Sistema periodico’ di Primo Levi, un saggio che studia l’intellettuale, noto come scrittore testimone della Shoah, sia dal punto di vista letterario che scientifico, aspetto di Levi poco conosciuto ma che si lega strettamente alla scrittura.