Thesocialpost.it - Orrore in Italia: trovato così vicino ai binari, mutilato. Cos’è successo

Leggi su Thesocialpost.it

a Milano: un uomo è stato risenza vita nella mattina del 26 gennaio. L’incidente è avvenuto prima delle 8. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito da un tram della linea 15 in via dei Missaglia, nella periferia sud della città. Il suo corpo è statoriverso sull’asfalto con gli arti mutilati, come riportato da MilanoToday.Leggi anche: Sinner, altra impresa pazzesca: vince gli Australian Open battendo Zverev in tre setI fattiSul posto, gli agenti della polizia e gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire la dinamica e le cause dell’incidente. Di certo l’autista alla guida del tram, che dal quartiere Gratosoglio procedeva verso il centro, non ha visto l’uomo di cui non si conoscono ancora le generalità e non è scattato alcun avviso da parte di Atm.